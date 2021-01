Chord Gitar Tergesa Keisya Levronka, Lirik Lagu Tergesa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Tergesa dipopulerkan Keisya Levronka.

Serta, lirik lagu Tergesa dalam kunci gitar atau chord Keisya Levronka.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Januari Glenn Fredly, Lirik Lagu Januari

Baca juga: Download Lagu MP3 Bunda Potret, Streaming MP3 Bunda

Intro: Em..

F Em

hai kau yang tersipu

F Em

jangan terburu kenali aku dulu

F Em

tahanlah biar semesta

F Em

izinkan aku pahami kamu dulu

G C Am

biarkan detik waktu

C F

rekatkan kau dan aku

G

satu..

Reff

G C

dan 'pabila memang

D C

harus perlahan

Em Am

sudikah kau menunggu

D G

rasa itu datang

C#m Cm

bila kau ingin hatiku

G D G

sabarlah jangan tergesa

F Em

hai biar semesta

F Em

izinkan aku pahami kamu dulu

F C Am

biarkan detik waktu

C F

rekatkan kau dan aku

G

satu.. oo hoo woo..

Reff

G C

dan 'pabila memang

D C

harus perlahan

Em Am

sudikah kau menunggu

D G

rasa itu datang

C#m Cm

bila kau ingin hatiku

G D G

sabarlah jangan tergesa



F Em

hai biar semesta

F Em

izinkan aku pahami kamu dulu

F C Am

biarkan detik waktu

C F

rekatkan kau dan aku

G

satu.. oo hoo woo..

G C

dan 'pabila memang

D C Bm

harus perlahan

Em Am

sudikah kau menunggu

D G

rasa itu datang

C#m Cm

bila kau ingin hatiku

C Bm Em Am D G

sabarlah............... sabarlah

C E Am D G

sabarlah jangan tergesa

C E Am D G

(maukah kau sabar menunggu?)

Demikian, chord gitar Tergesa dipopulerkan Keisya Levronka, serta lirik lagu Tergesa dalam kunci gitar atau chord Keisya Levronka. ( Tribunlampung.co.id / Resky Mertarega Saputri )