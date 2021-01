TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Chord gitar Lagu Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti Anneth.

Lagu Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti dinyanyikan Anneth.

Lagu Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti diciptakan dan dipopulerkan Anneth

Lagu Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti Anneth dirilis Oktober 2020.

Chord Gitar Lagu Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti Anneth.

Intro: C F Dm G

C Em

Ku hampiri

F C

Jalan yang kita lewati

F C Dm G

Setiap hari.. kita disini

C Em

Ku menanti

F C

Hadirmu untuk kembali

Dm Bm Em

Hanya kenangan

Am Dm G

Yang tersisa disini

Am E

Namun sekarang kau telah pergi

C D G

Dan ku yakini kau takkan kembali

Reff: