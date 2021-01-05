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Chord Gitar

Chord Gitar Lagu Tiada Guna Elvy Sukaesih dan Lirik Lagu Tiada Guna

chord gitar Tiada Guna dipopulerkan Elvy Sukaesih serta lirik lagu Tiada Guna dalam kunci gitar atau chord Elvy Sukaesih.

zoom-inlihat foto Chord Gitar Lagu Tiada Guna Elvy Sukaesih dan Lirik Lagu Tiada Guna
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Ilustrasi Elvy Sukaesih. Simak, chord gitar Tiada Guna dinyanyikan Elvy Sukaesih dan lirik lagu Tiada Guna. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord gitar Tiada Guna dipopulerkan Elvy Sukaesih.

Serta, lirik lagu Tiada Guna dalam kunci gitar atau chord Elvy Sukaesih.

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Intro: A … G … . A . . G . . 

           F . . C . . Dm . . 
 
                 A                 Bb
 tiada mungkin kan bersemi
                 A                   Bb
 tiada mungkin kan berbunga
              Dm
 walau engkau sirami
           Gm         F
 sudah tiada berarti
 C                          Dm
 … pohon tlah lama mati
 
             A           Bb
 tiada guna rayuanmu
             A               Bb
 tiada guna cumbuanmu
         Dm
 hati telah membeku
         Gm         F
 tak seperti dahulu
 C                           Dm
 … jangan kau merayuku
 
Music: Dm . . C . . Bb . . . A - Bb - C Bb - A   ( 2x ) 
             A . . Bb . . C . . Dm . . 
            Gm - A - Gm - Dm
 
 [ reff : ] 
 Dm
 jangan kau ucapkan cinta
      Dm                    C
 ku tak mau mendengarnya
 C                
 aku sudah tak percaya
 Bb                A
 akan adanya cinta
 
 int : Bb - A Bb - A - C Bb - A … . . 
 
 Dm
 cinta bagiku empedu
 Dm                     C
 pahit meresap ke tubuh
 C
 bagai tersayat sembilu
   Bb               A
 perih kedalam kalbu
 
             D
 sampai kini belum sirna
 sakit hati karena cinta
      Bb         Dm
 seorang pemuda
 
                 A                 Bb
 tiada mungkin kan bersemi
                 A                   Bb
 tiada mungkin kan berbunga
             Dm
 walau engkau sirami
           Gm         F
 sudah tiada berarti
 C                         Dm
 … pohon tlah lama mati
 
 music : Dm . . C . . Bb . . . A - Bb - C Bb - A   ( 2x ) 

             A . . Bb . . C . . Dm . . 

            Gm - A - Gm - Dm
 
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Itulah, chord gitar Tiada Guna dipopulerkan Elvy Sukaesih lirik lagu Tiada Guna dalam kunci gitar atau chord Elvy Sukaesih. ( Tribunlampung.co.id / Tama Yudha Wiguna )

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Tribunlampung.co.id
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Editor: Noval Andriansyah
Sumber: Tribun Lampung
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