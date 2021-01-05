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Chord Gitar Lagu Tiada Guna Elvy Sukaesih dan Lirik Lagu Tiada Guna
chord gitar Tiada Guna dipopulerkan Elvy Sukaesih serta lirik lagu Tiada Guna dalam kunci gitar atau chord Elvy Sukaesih.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord gitar Tiada Guna dipopulerkan Elvy Sukaesih.
Serta, lirik lagu Tiada Guna dalam kunci gitar atau chord Elvy Sukaesih.
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Intro: A … G … . A . . G . .
F . . C . . Dm . .
A Bb
tiada mungkin kan bersemi
A Bb
tiada mungkin kan berbunga
Dm
walau engkau sirami
Gm F
sudah tiada berarti
C Dm
… pohon tlah lama mati
A Bb
tiada guna rayuanmu
A Bb
tiada guna cumbuanmu
Dm
hati telah membeku
Gm F
tak seperti dahulu
C Dm
… jangan kau merayuku
Music: Dm . . C . . Bb . . . A - Bb - C Bb - A ( 2x )
A . . Bb . . C . . Dm . .
Gm - A - Gm - Dm
[ reff : ]
Dm
jangan kau ucapkan cinta
Dm C
ku tak mau mendengarnya
C
aku sudah tak percaya
Bb A
akan adanya cinta
int : Bb - A Bb - A - C Bb - A … . .
Dm
cinta bagiku empedu
Dm C
pahit meresap ke tubuh
C
bagai tersayat sembilu
Bb A
perih kedalam kalbu
D
sampai kini belum sirna
sakit hati karena cinta
Bb Dm
seorang pemuda
A Bb
tiada mungkin kan bersemi
A Bb
tiada mungkin kan berbunga
Dm
walau engkau sirami
Gm F
sudah tiada berarti
C Dm
… pohon tlah lama mati
music : Dm . . C . . Bb . . . A - Bb - C Bb - A ( 2x )
A . . Bb . . C . . Dm . .
Gm - A - Gm - Dm
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Itulah, chord gitar Tiada Guna dipopulerkan Elvy Sukaesih lirik lagu Tiada Guna dalam kunci gitar atau chord Elvy Sukaesih. ( Tribunlampung.co.id / Tama Yudha Wiguna )
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