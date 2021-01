Misteri Jack Ma Miliarder China Bos Alibaba, Antara Sembunyi, Dipenjara, atau Dibunuh

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ke mana perginya Jack Ma (56), bos Alibaba Group, orang terkaya di China dengan kekayaan bersih Rp 537 triliun menurut majalah Forbes?

Hari-hari ini, media meributkan Jack Ma yang sudah dua bulan tidak muncul di publik dengan banyak spekulasi: bersembunyi, dipenjara, atau sudah "dihilangkan".

Pada Selasa (5/1/2020), sebagaimana dilaporkan Reuters, saham Alibaba Griup Holding yang tercatat di bursa Hongkong melemah 2,20 persen atau 5 poin ke level 222,6 dolar Hongkong per saham.

Di Bursa New York, saham Alibaba juga melemah 2,10 persen atau 4,88 poin ke level 227,85 dolar AS per saham.

Menghilangnya Jack Ma yang sukses mendirikan e-commerce Alibaba yang pada 2019 ditaksir bernilai 480 miliar dollar AS atau sekitar Rp 6,7 kuadriliun, banyak dikaitkan dengan kritiknya terhadap pemerintah China terkait sistem keuangan.

Namun, ada pula yang mengaitkan dengan ambisi Jack Ma membentuk Ant Group untuk menyatukan semua lini bisnis dari hulu ke hilir dengan hanya satu genggaman di HP.

Sehari menjelang go public, pemerintah China memblokir izinnya. Sejak saat itu pula, Jack Ma seperti hilang ditelan bumi.

Akan halnya kritik Jack Ma terhadap sistem keuangan China, dikabarkan Presiden Xi Jinping marah besar.

Jack Ma menyampaikan kritik saat berpidato di Bund Summit, Shanghai, yang dihadiri ratusan bankir dan perwakilan pemerintah China pada Oktober 2020.

Jack Ma menilai sistem keuangan China sudah ketinggalan zaman.