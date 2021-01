Chord Gitar Ditinggal Pas Sayang-sayange Nella Kharisma dan Lirik Lagu Nella Kharisma

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord gitar Ditinggal Pas Sayang-sayange milik Nella Kharisma.

Serta, lirik lagu Ditinggal Pas Sayang-sayange dalam kunci gitar atau chord Nella Kharisma.

Intro : F G Am..

F G Am..

F G Em Am

F G Am….

Am C

Loro rasane ati

G Am

nganti ra biso lali

F G

tresno tulus songko ati

C E

dilarani..

F G

kowe janji tresno

C Am

tulus songko ati

F Em

nyatane kowe nggawe

Am

loro ati..

Am C

Piye kabarmu sayang

G Am

opo kowe eling aku

F

mbiyen sing mbok tinggal

G C E

tanpo.. mesakne..

F G

kowe ninggal aku..

C Am

pas sayang sayange

F Em

lungamu ninggal tatu

Am

neng atiku..

Reff:

Am C

Tatu neng atiku loro rasane

Dm C

nganti koyo diiris iris rasane

Dm C

mergo naliko aku sayang sayange

Em Em

kowe mutus tresno cukup sak mene..

Am C

Keronto ronto ati rasane

Dm C

koyo ra biso tak ibaratake

Dm C

among mergo masalah sing sepele

Em Em Am

kowe nduwe tresno liyane..

Musik : Am Em Dm C

Am Em Dm G..

F G Em Am

F G Am….

Demikian, chord gitar Ditinggal Pas Sayang-sayange dinyanyikan Nella Kharisma, serta lirik lagu Ditinggal Pas Sayang-sayange dalam kunci gitar atau chord Nella Kharisma. ( Tribunlampung.co.id / Tama Yudha Wiguna )