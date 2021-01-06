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Chord Gitar Ditinggal Pas Sayang-sayange Nella Kharisma dan Lirik Lagu Nella Kharisma
chord gitar Ditinggal Pas Sayang-sayange milik Nella Kharisma serta lirik lagu Ditinggal Pas Sayang-sayange dalam kunci gitar atau chord Nella
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord gitar Ditinggal Pas Sayang-sayange milik Nella Kharisma.
Serta, lirik lagu Ditinggal Pas Sayang-sayange dalam kunci gitar atau chord Nella Kharisma.
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Intro : F G Am..
F G Am..
F G Em Am
F G Am….
Am C
Loro rasane ati
G Am
nganti ra biso lali
F G
tresno tulus songko ati
C E
dilarani..
F G
kowe janji tresno
C Am
tulus songko ati
F Em
nyatane kowe nggawe
Am
loro ati..
Am C
Piye kabarmu sayang
G Am
opo kowe eling aku
F
mbiyen sing mbok tinggal
G C E
tanpo.. mesakne..
F G
kowe ninggal aku..
C Am
pas sayang sayange
F Em
lungamu ninggal tatu
Am
neng atiku..
Reff:
Am C
Tatu neng atiku loro rasane
Dm C
nganti koyo diiris iris rasane
Dm C
mergo naliko aku sayang sayange
Em Em
kowe mutus tresno cukup sak mene..
Am C
Keronto ronto ati rasane
Dm C
koyo ra biso tak ibaratake
Dm C
among mergo masalah sing sepele
Em Em Am
kowe nduwe tresno liyane..
Musik : Am Em Dm C
Am Em Dm G..
F G Em Am
F G Am….
Demikian, chord gitar Ditinggal Pas Sayang-sayange dinyanyikan Nella Kharisma, serta lirik lagu Ditinggal Pas Sayang-sayange dalam kunci gitar atau chord Nella Kharisma. ( Tribunlampung.co.id / Tama Yudha Wiguna )
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