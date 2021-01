Chord Gitar Lagu Sesuatu Di Jogja Adhitia Sofyan, Lirik Lagu Sesuatu Di Jogja

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Sesuatu Di Jogja dinyanyikan Adhitia Sofyan.

Termasuk, lirik lagu Sesuatu Di Jogja dalam kunci gitar atau chord Adhitia Sofyan.

[Intro]

C F C F



[Verse 1]

C

hey cantik

F

coba kau catat keretaku tiba pukul empat sore

Dm G

tak usah kau tanya aku ceritakan nanti



C

hey cantik

F

ke mana saja tak ada berita sedikit cerita

Dm G

tak kubaca lagi pesan di ujung malam



[Chorus]

F C

dan jakarta muram kehilanganmu

F C

terang lampu kota tak lagi sama

Dm

sudah saatnya kau tengok puing yang tertinggal

Em

sampai kapan akan selalu berlari

F G

hingga kini masih selalu kunanti nanti



C

terbawa lagi langkahku ke sana

G

mantra apa entah yang istimewa

Am7 F G

kupercaya selalu ada sesuatu di jogja

C

dengar lagu lama ini katanya

G

izinkan aku pulang ke kotamu

Am7 F G

kupercaya selalu ada sesuatu di jogja



[Instrumental]

C F



[Verse 2]

C

hey cantik

bawa aku jalan

F

jalan kaki saja menyusuri kota

Dm G

ceritakan semua ceritamu kepadaku



[Chorus]

F C

ya jakarta diam kehilanganmu

F C

bau wangi hujan tak lagi sama

Dm

sudah saatnya kau jemput musik yang tertinggal

Em

sampai kapan aku akan bernyanyi sendiri

F G

hingga kini masih selalu menanti nanti



C

terbawa lagi langkahku ke sana

G

mantra apa entah yang istimewa

Am7 F G

kupercaya selalu ada sesuatu di jogja

C

dengar lagu lama ini katanya

G

izinkan aku pulang ke kotamu

Am7 F G

kupercaya selalu ada sesuatu di jogja



F Dm

ingat waktu itu ku bertanya

F G

aku mau dengar jawabnya



C

terbawa lagi langkahku ke sana

G

mantra apa entah yang istimewa

Am7 F G

kupercaya selalu ada sesuatu di jogja

C

dengar lagu lama ini katanya

G

izinkan aku pulang ke kotamu

Am7 F G

kupercaya selalu ada sesuatu di jogja



[Outro]

C G Am7 F

Itulah, chord gitar Sesuatu Di Jogja dinyanyikan Adhitia Sofyan, serta lirik lagu Sesuatu Di Jogja dalam kunci gitar atau chord Adhitia Sofyan.

