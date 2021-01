Chord Gitar Lagu Dua Kunci Fiersa Besari, Lirik Lagu Dua Kunci

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Dua Kunci dinyanyikan Fiersa Besari.

Termasuk, lirik lagu Dua Kunci dalam kunci gitar atau chord Fiersa Besari.

Intro : G C G C

G

Jantungku dag-dig-dug

C

Kalau tak dag-dig-dug pasti mati

G

Tapi bersamamu dag-dig-dugnya

C

Jadi lebih cepat

G

Ada sesuatu di matamu

C

Tapi bukan belek

G

Yang membuatku tak bisa

C

Berhenti memikirkanmu

Reff :

G C

Kapankah kau mau move on?

G C

Kapankah kau mau move on?

G C

Move on kepadaku u u u

G C

Move on kepadaku u u u

G

Aku bukan babi

C

Tapi rindu ini membabi buta

G

Kadang sakit saat sadar

C

Kau tak membalas perasaanku

G

Mengapa memikirkan dia

C

Yang tidak memikirkan kamu?

G

Lebih baik sama aku

C

Biar kubuat kau bahagia

Reff :

G C

Kapankah kau mau move on?

G C

Kapankah kau mau move on?

G C

Move on kepadaku u u u

G C

Move on kepadaku u u u

G C

Mungkin belum siap

G C

Mungkin enggak sekarang

G C

Mungkin butuh waktu

(atau positive thinking aja)

G C

mungkin kamu suka sama yang lain

Reff :

G C

Kapankah kau mau move on?

G C

Kapankah kau mau move on?

G C

Move on kepadaku u u u

G C

Move on kepadaku u u u

G C G

Move on kepadaku uuu ye ee

C G

u uuu move on kepadaku

( Tribunlampung.co.id / Tama Yudha Wiguna )