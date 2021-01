Chord Gitar Lagu Titanium David Guetta ft Sia, Lirik Lagu Titanium

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Titanium dinyanyikan David Guetta ft Sia.

Termasuk, lirik lagu Titanium dalam kunci gitar atau chord David Guetta ft Sia.

[Intro]

C G Am

[Verse 1]

C G

You shout it out

Am

But I can't hear a word you say

C G Am

I'm talking loud not saying much

C G Am

I'm criticized but all your bullets ricochet

C G Am

You shoot me down, but I get up

[Chorus]

F G Em

I'm bulletproof, nothing to lose

Am F

Fire away, fire away

G Em

Ricochet, you take your aim

Am F

Fire away, fire away

G Em

You shoot me down but I won't fall

Am F

I am titanium

G Em

You shoot me down but I won't fall

Am F

I am titanium

[Instrumental]

F G Em Am

F G Em Am

[Verse 2]

C G

Cut me down

Am

But it's you who'll have further to fall

C G Am

Ghost town, haunted love

C G Am

Raise your voice, sticks and stones may break my bones

C G Am

I'm talking loud not saying much

[Chorus]

F G Em

I'm bulletproof, nothing to lose

Am F

Fire away, fire away

G Em

Ricochet, you take your aim

Am F

Fire away, fire away

G Em

You shoot me down but I won't fall

Am F

I am titanium

G Em

You shoot me down but I won't fall

Am F

I am titanium

[Instrumental]

F G Em Am

F G Em Am

[Bridge]

F G Em

Stone-hard, machine gun

Am

Firing at the ones who run

F G Am

Stone hard, as bulletproof glass

[Chorus]

F G Em

You shoot me down but I won't fall

Am F

I am titanium

G Em

You shoot me down but I won't fall

Am F

I am titanium

G Em

You shoot me down but I won't fall

Am F

I am titanium

G Em

You shoot me down but I won't fall

Am F

I am titanium

[Outro]

F G Em Am

F G Em Am

