Chord Gitar Lagu Aku Sing Lungo Aftershine, Lirik Lagu Aku Sing Lungo

Intro : F..G..C G Am

Dm G F..G..G

C G Am Em

Ke..lingan mbiyen kae..

F C G -F

kowe.. ninggalke aku..

Em Am

loro sak jeroning atiku

F

kowe tego medhot

G C G

janji sumpah setiamu..

C G Am Em

Tan..po abot atimu..

F C G -F

kowe.. mbalekke aku..

Em Am

jebul mergo kowe

Em Am

uwis ono liyane

Em Am

cukup aku ngerteni polahmu

F

aku yo mung dadi

G C G

pelampiasanmu..

Reff :

F G C Am

Aku wes ora percoyo

Dm G

kabeh kata-kata sayangmu

C

kuwi mung ngapusi..

F G C-Bm-Am

Yo wes.. aku sing lungo..

F G C G

mugo kowe luwih di sio-sio..

C G

Nanging kabeh ucapanmu

Am

ra ono buktine

F

malah kowe ninggal aku

C

ngeboti genda'anmu..

G

Kowe milih kae

Am

sing bagus rupane

F

sing sugih bandane

C

bedo aku opo anane..

G Am

Ra ngelingi sopo sing gemati

Em F

sopo sing ono naliko kowe loro ati

C

nanging malah kowe nyidro aku

G

mblenjani janjimu

G

ninggalke loro ning njero dodo

C G

aku ra terimo..