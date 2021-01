Chord Gitar Lagu Cinta Itu Kamu Geisha, Lirik Lagu Cinta Itu Kamu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Cinta Itu Kamu dinyanyikan Geisha.

Intro : C Dm Am G

C Dm Am G

C Dm Am G

Papapa pararapapa hey!

C Dm Am G

Papapa pararapa

C Dm Em F

Hidup ini indah…. bersamamu

Am G F

Takkan ku siakan dirimu

C Dm Em F

Melihat tawamu…. bahagiaku

Am G F

Sungguh cinta itu kamu

Dm Em

Dimana aku tetap percaya

F G

Kita nikmati cinta yang sama

Reff:

F

Kau jaga hatimu

C

Ku jaga cintamu

Am

Begitulah cinta

G

Menyatukan kita

Dm

Kau jaga hatimu

Em

Kujaga cintamu

Am

Karena memang

G F

Seharusnya begitu

Int. C Dm Am G

wow

C Dm Am G

C Dm Em F

Hidup ini indah…. bersamamu

Am G F

Takkan ku siakan dirimu