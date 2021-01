Chord Gitar Lagu Misteri Cinta Nicky Astria, Lirik Lagu Misteri Cinta

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Misteri Cinta dinyanyikan Nicky Astria.

Termasuk, lirik lagu Misteri Cinta dalam kunci gitar atau chord Nicky Astria.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Cinta yang Diam Ariel ft Difki Khalif, Lirik Lagu Cinta yang Diam

Baca juga: Download Lagu MP3 Melawan Hati Fiersa Besari, Streaming MP3 Melawan Hati

Intro : Am Em Dm F Em E

Am F Am F



Am G

kala cinta berlabuh di dermaga

F Am

ku telusuri karang terjal berliku

Am G

tak perduli pasirnya melukai

F E

aku pasrah dalam rangkulnya



Am G

bila cinta berlumur dusta

F Am

aku tenggelam dalam keruhnya

Am G

sebab dia memberi ceria

F E

walau dia perih menyalibku



Reff:

C G

pedihnya kemesraan yang dalam

Am F

adalah luka karena tikamnya

C G

tetes darah diatas suka cita

Am F E Am F E

adalah suka lara di atas getarnya



Am G

aku menjadi bulan atas riaknya

F Am

aku menjadi bintang diatas gelombang

Am G

aku jadi segala yang di inginkannya

F Em Am

untuk didamparkan di pantai ini



Musik : Am Em F C Dm F G

Am Em F C Dm F E

C E



Reff:

C G

pedihnya kemesraan yang dalam

Am F

adalah luka karena tikamnya

C G

tetes darah diatas suka cita

Am F E Am F E

adalah suka lara di atas getarnya



Am G

aku menjadi bulan atas riaknya

F Am

aku menjadi bintang diatas gelombang

Am G

aku jadi segala yang di inginkannya

F Em Am G F

Untuk didamparkan di pantai ini

Am G F Am G F

di pantai ini di pantai ini

Am G F Am G F

di pantai ini di pantai ini

Am G F Am G F

di pantai ini di pantai ini

Am G F Am

di pantai ini...

Itulah, chord gitar Misteri Cinta dinyanyikan Nicky Astria, serta lirik lagu Misteri Cinta dalam kunci gitar atau chord Nicky Astria. ( Tribunlampung.co.id / Resky Mertarega Saputri )