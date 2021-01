Chord Gitar Lagu Music And Me Michael Jackson, Lirik Lagu Music And Me

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Music And Me dinyanyikan Michael Jackson.

Termasuk, lirik lagu Music And Me dalam kunci gitar atau chord Michael Jackson.

C Em F

We've been together for such a long time now

C G C, G

Music, music and me

C Em F

Don't care whether all our songs rhyme

C G F C, C7

Now music, music and me



F Em

Only know wherever I go

D G, G7

We're as close as two friends can be



C Em

There have been others

F

But never two lovers

C G C, Gm,C

Like music, music and me



F Em

Grab a song and come along

F C

You can sing your melody

F Em

In your mind you will find

D G, G7

A world of sweet harmony



C Em F

Birds of a feather will fly together

C G F, C

Now music, music and me

G(pause) F, Fm, C

Music and me

Tribunlampung.co.id / Tama Yudha Wiguna