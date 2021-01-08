Chord Gitar
Chord Gitar Lagu Serpihan Hati Utopia, Lirik Lagu Serpihan Hati
Chord gitar Serpihan Hati dinyanyikan Utopia, serta lirik lagu Serpihan Hati dalam kunci gitar atau chord Utopia
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Serpihan Hati dinyanyikan Utopia.
Termasuk, lirik lagu Serpihan Hati dalam kunci gitar atau chord Utopia.
Baca juga: Chord Gitar Lagu Cinta yang Diam Ariel ft Difki Khalif, Lirik Lagu Cinta yang Diam
Baca juga: Download Lagu MP3 Melawan Hati Fiersa Besari, Streaming MP3 Melawan Hati
Intro : Em Am G
Em..D
Em Am D G
Di matamu aku tak bermakna
Em Am D
Tak punyai… arti apa-apa
C D G Em
Kau hanya inginkanku…saat kau perlu
C D G
Tak pernah berubah
Em Am D G
Kadang ingin…kutinggalkan semua
Em Am D
Letih hati…menahan dusta
C D G Em
Diatas pedih ini…aku sendiri
C D
Selalu sendiri
Reff:
G Em
Serpihan hati ini….ku peluk erat
Am D
Akan kubawa…sampai ku mati
G Em
Memendam rasa ini….sendirian
Am C D
Ku tak tau mengapa aku tak bisa
F... C.. F D
melupakanmu...uuu….Ooo..ooo..Oo..oo
Em Am D G
Kupercaya….suatu hari nanti
Em Am D
Aku akan… merebut hatimu
C D
Walau harus menunggu
G Em
sampai ku tak mampu
C D
Menunggumu lagi
Reff:
G Em
Serpihan hati ini….ku peluk erat
Am D
Akan kubawa…sampai ku mati
G Em
Memendam rasa ini….sendirian
Am C D
Ku tak tau mengapa aku tak mampu
G Em
Serpihan hati ini….ku peluk erat
Am D
Akan kubawa…sampai ku mati
G Em
Memendam rasa ini….sendirian
Am C D
Ku tak tau mengapa aku tak bisa
C
melupakanmu
Int : C..D..(4x)
Ending:
Em Am D G
Di matamu…aku tak bermakna
Itulah, chord gitar Serpihan Hati dinyanyikan Utopia, serta lirik lagu Serpihan Hati dalam kunci gitar atau chord Utopia. ( Tribunlampung.co.id / Resky Mertarega Saputri )
chord gitar Serpihan Hati
chord Serpihan Hati
Serpihan Hati chord
Serpihan Hati
chord Utopia
Utopia chord
chord gitar Utopia
Utopia
kunci gitar
Tribunlampung.co.id
|Chord Gitar Lagu Cinta Itu Kamu Geisha, Lirik Lagu Cinta Itu Kamu
|Chord Gitar Lagu Love You Like That Dagny, Lirik Lagu Love You Like That
|Chord Gitar Lagu Evergreen Westlife, Lirik Lagu Evergreen
|Chord Gitar Hitam Putih Juliette dan Lirik Lagu Hitam Putih
|Chord Gitar Shape of You Ed Sheeran dan Lirik Lagu Shape of You