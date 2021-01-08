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Chord Gitar Lagu Serpihan Hati Utopia, Lirik Lagu Serpihan Hati

Chord gitar Serpihan Hati dinyanyikan Utopia, serta lirik lagu Serpihan Hati dalam kunci gitar atau chord Utopia

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Chord gitar Serpihan Hati dinyanyikan Utopia 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Serpihan Hati dinyanyikan Utopia.

Termasuk, lirik lagu Serpihan Hati dalam kunci gitar atau chord Utopia.

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Intro : Em Am G
        Em..D

Em     Am  D            G
Di matamu aku tak bermakna
Em     Am     D
Tak punyai… arti apa-apa
C            D       G           Em
Kau hanya inginkanku…saat kau perlu
C          D   G
Tak pernah berubah

Em       Am    D            G
Kadang ingin…kutinggalkan semua
Em      Am D
Letih hati…menahan dusta
C        D       G        Em
Diatas pedih ini…aku sendiri
C      D
Selalu sendiri

Reff:
        G                  Em
     Serpihan hati ini….ku peluk erat
      Am            D
     Akan kubawa…sampai ku mati
       G                Em
     Memendam rasa ini….sendirian
        Am           C      D
     Ku tak tau mengapa aku tak bisa
              F... C..      F         D
     melupakanmu...uuu….Ooo..ooo..Oo..oo

Em     Am     D          G
Kupercaya….suatu hari nanti
Em   Am     D
Aku akan… merebut hatimu
C           D
Walau harus menunggu
   G             Em
sampai ku tak mampu
C       D
Menunggumu lagi

Reff:
        G                  Em
     Serpihan hati ini….ku peluk erat
      Am            D
     Akan kubawa…sampai ku mati
       G                Em
     Memendam rasa ini….sendirian
        Am        C         D
     Ku tak tau mengapa aku tak mampu

        G                  Em
     Serpihan hati ini….ku peluk erat
      Am            D
     Akan kubawa…sampai ku mati
       G                Em
     Memendam rasa ini….sendirian
        Am        C         D
     Ku tak tau mengapa aku tak bisa
              C
     melupakanmu

Int :  C..D..(4x)

Ending:
     Em     Am  D            G
     Di matamu…aku tak bermakna

Itulah, chord gitar Serpihan Hati dinyanyikan Utopia, serta lirik lagu Serpihan Hati dalam kunci gitar atau chord Utopia. ( Tribunlampung.co.id / Resky Mertarega Saputri )

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Tribunlampung.co.id
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Penulis: Resky Mertarega S
Editor: Reny Fitriani
Sumber: Tribun Lampung
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