Chord Gitar Lagu Kembalilah Padaku Adista, Lirik Lagu Kembalilah Padaku 

Intro : Am G F E

Am G F E Am

Am G

Ku mencintaimu tulus dari hati

F E

Ku menyayangimu selalu

Am G

Jangan pernah pergi jauh dari hati

F E

Sungguh hati ini tak mampu

Am G

Melihat kau pergi jauh dari hati

F E

Sungguh hati ini tak mampu

Am G

Mengapa kau pergi meninggalkan hati

F E

Sungguh hati ini tak sanggup

Bridge :

F C

Ku ingin engkau mengerti

Dm Am G

Apa yang ku rasakan saat ini

Reff :

C G Am

Kembalilah padaku saat ini

F G

Sungguh ku tak mampu bila tiada kau disini

C G Dm

Jangan kau pergi lagi dari hati

Am A G

Sungguh ku tak sanggup hidup tanpa kau disisi

Interlude : C G Am F G

C G Dm Am

Bridge :

F C

Ku ingin engkau mengerti

Dm Am G

Apa yang ku rasakan saat ini

Back to : Reff 2X

