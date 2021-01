Chord Gitar dan Video Come And Get It oleh Selena Gomez

Ilustrasi. Simak, chord gitar Come And Get It dan video Come And Get It dinyanyikan Selena Gomez.

Simak, chord Come And Get It dinyanyikan Selena Gomez.

Termasuk, video Come And Get It di akhir tulisan ini.

Lagu Come And Get It MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, chord gitar Come And Get It dilengkapi lirik lagu Come And Get It dinyanyikan Selena Gomez.

[Intro]

Em - G - C - Am

Em - G - C - (Pause)

[Chorus]

Em G

When you ready come and get it

C Am Em

Na na na na, na na na na na na na na

G

When you ready come and get it

C Am Em

Na na na na, na na na na na na na na

G C Am

When you re-E-E-E-E-E-ady, when you re-E-E-E-E-E-ady

Em G

When you ready come and get it

C Am Em

Na na na na, na na na na na na na na

[Verse I]

Em G C Am

You ain't gotta worry it's an open invitation

Em G C Am

I'll be sittin' right here real patient

Em G

All day all night I'll be waitin' standby

C Am

Can't stop because I love it, hate the way I love you

Em G C Am

All day all night maybe I'm addicted for life, no lie.

[Pre-Chorus]

Em G C Am Em

I'm not too shy to show I love you, I got no regrets.

G C Am Em

I love you too much, much to hide you, this love ain't finished yet.

G C Am Em

This love ain't finished yet

D *C

So baby whenever you're ready

[Chorus]

Em G

When you ready come and get it

C Am Em

Na na na na, na na na na na na na na

G

When you ready come and get it

C Am Em

Na na na na, na na na na na na na na

G C Am

When you re-E-E-E-E-E-ady, when you re-E-E-E-E-E-ady

Em G

When you ready come and get it

C Am Em

Na na na na, na na na na na na na na

[Verse II]

Em G C Am

You got the kind of love that I want, let me get that. (Let me get that)

Em G C Am

And baby once I get it I'm yours no take backs.

Em G

Gonna love you for life I ain't leaving your side

C Am

Even if you knock it ain't no way to stop it

Em G C Am

Forever you're mine baby I'm addicted no lie (no lie)

[Pre-Chorus]

Em G C Am Em

I'm not too shy to show I love you, I got no regrets.

D *C

So baby whenever you're ready

[Chorus]

Em G

When you ready come and get it

C Am Em

Na na na na, na na na na na na na na

G

When you ready come and get it

C Am Em

Na na na na, na na na na na na na na

G C Am

When you re-E-E-E-E-E-ady, when you re-E-E-E-E-E-ady

Em G

When you ready come and get it

C Am Em

Na na na na, na na na na na na na na

[Bridge]

Em Am

This love will be the death of me,

Em D

but I know I'll die happily

C Am

I'll know I'll know I'll know

Em C

Because you love me so

Em G

When you ready come and get it

C Am Em

Na na na na, na na na na na na na na

G

When you ready come and get it

C Am Em

Na na na na, na na na na na na na na

G C Am

When you re-E-E-E-E-E-ady, when you re-E-E-E-E-E-ady

Em G

When you ready come and get it

C Am Em

Na na na na, na na na na na na na na

Berikut, video musik Come And Get It dalam chord Selena Gomez.

Itulah, chord Come And Get It dinyanyikan Selena Gomez serta video YouTube Come And Get It. ( Tribunlampung.co.id / Tama Yudha Wiguna )