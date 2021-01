TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Chord gitar Lagu Senyumlah Andmesh Kamaleng.

Lagu Senyumlah diciptakan dan dipopulerkan Andmesh Kamaleng.

Lagu Senyumlah dirilis tahun 2020.

Chord gitar Senyumlah Andmesh

Intro : C Em F..

C Em F..

.

C Em F

bila banyak masalah hidupmu

C Em F

kuharap dirimu tak usah mengeluh

Dm G

percayakan dan yakinkan dirimu

Dm G

kau bisa mengubah keluh jadi senyum..

.

C Em F

tak ada satupun manusia

C Em F

yang tak pernah disinggahi masalah

Dm G

mungkin inilah cara yang kuasa

Dm G

tuk jadikanmu lebih dari dewasa..

.

Reff :

C G/B Am G

senyumlah mensyukuri hidupmu

F Em

tunjukkan pada dunia

Dm G

bahwa kau mampu..

.

C E Am

masih banyak yang lebih susah

F

hidupnya

Dm G (C)

senyumlah syukuri hidupmu..

.

Int. C Em F..

C Em F..

(wu uuu.. yee..)

.

C Em F

tak ada satupun manusia

C Em F

yang tak pernah disinggahi masalah

Dm G

mungkin inilah cara yang kuasa

Dm G

tuk jadikanmu lebih dari dewasa..

.

Reff :

C G/B Am G

senyumlah mensyukuri hidupmu

F Em

tunjukkan pada dunia

Dm G

bahwa kau mampu..

.

C E Am

masih banyak yang lebih susah

F

hidupnya

Dm G C

senyumlah syukuri hidupmu..

.

C7 F G

huwoo.. bila esok nanti

Em Am

kau sudah lebih baik

Dm G C Dm-Em

jangan lupakan masa-masa sulitmu..

.

F G

ceritakan kembali

Em Am

pada du..nia

Dm G

caramu mengubah keluh jadi senyuman..

.

Reff : (Overtune)

D A/C# Bm A

senyumlah mensyukuri hidupmu

G F#

tunjukkan pada dunia

Em A

bahwa kau mampu..

.

D F# Bm

masih banyak yang lebih susah

G

hidupnya

Em A D

senyumlah syukuri hidupmu..

.

D A/C# Bm A

( syukuri hidupmu..) hoo..

G F#

(tunjukkan pada dunia)

Em A

kau mampu..

.

D F# Bm

masih banyak yang lebih susah

G

hidupnya

Em A D

senyumlah syukuri hidupmu huu..

F# Bm G

(syukuri hidupmu.. senyumlah)

Em A (D)

senyumlah syukuri hidupmu..

.

Outro : D F# G..

D F# G..