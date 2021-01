Chord Gitar dan Video Aku Breaking Glass David Bowie

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Breaking Glass dinyanyikan David Bowie.

Termasuk, video Breaking Glass di akhir tulisan ini.

Lagu Breaking Glass MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, chord gitar Breaking Glass dilengkapi lirik lagu Breaking Glass dinyanyikan David Bowie.

[Intro]

G#m F# E B x4

[Verse 1]

Am

Baby, I've been

Am

Breaking glass in your room again

E

Listen

[Verse 2]

Am

Don't look at the carpet

Am

I drew something awful on it

E

See

[Verse 3]

F# G#m F# E B

You're such a wonderful person

G#m F# E B G#m F# E B

But you got problems oh-oh-oh-oh

G#m F# E B

I'll never touch you

[Outro]

Am E x2

Berikut, video musik Breaking Glass dalam chord David Bowie.

Itulah, chord Breaking Glass dinyanyikan David Bowie serta video YouTube Breaking Glass. ( Tribunlampung.co.id / Tama Yudha Wiguna )