Chord Gitar dan Video Cinta Terbaik Cassandra

[Intro]

C F C G

C F C G C

[Verse]

C F

jujur saja ku tak mampu

G C G Am

hilangkan wajahmu di hatiku

F

meski malam mengganggu

G C G Am

hilangkan senyummu di mataku

Dm G C

ku sadari...aku cinta padamu..

[Chorus]

F G Em

meski ku bukan yang pertama

A Dm G C

dihatimu tapi cintaku terbaik untukmu

F G Em Am

meski ku bukan bintang di langit

Dm G C G

tapi cintaku yang terbaik..

[Verse]

C F

jujur saja ku tak mampu

G C G Am

tuk pergi menjauh darimu

F

meski hatiku ragu..

G C G Am

kau tak disampingku setiap waktu

Dm G C

ku sadari...aku cinta padamu..

[Chorus]

F G Em

meski ku bukan yang pertama

A Dm G C

dihatimu tapi cintaku terbaik untukmu

F G Em Am

meski ku bukan bintang di langit

Dm G C

tapi cintaku yang terbaik

[Instrumental]

C Am Dm G

C Am Dm G

[Chorus]

F G Em

meski ku bukan yang pertama

A Dm G C

dihatimu tapi cintaku terbaik untukmu

F G Em Am

meski ku bukan bintang di langit

Dm G C G

tapi cintaku yang terbaik ouu

F G Em

meski ku bukan yang pertama

A Dm G C

dihatimu tapi cintaku terbaik untukmu

F G Em Am

meski ku bukan bintang di langit

Dm G C

tapi cintaku yang terbaik

Am

(cintaku yang terbaik)

Dm G C

tapi cintaku yang terbaik

Am

(cintaku yang terbaik)

Dm G C

tapi cintaku yang terbaik...

[Outro]

CG C

