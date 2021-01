Chord Gitar Terakhir Sufian Suhaimi dan Lirik Lagu Terakhir

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord gitar Terakhir dinyanyikan Sufian Suhaimi.

Serta, lirik lagu Terakhir dalam kunci gitar atau chord Sufian Suhaimi.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Awas Jatuh Cinta Armada, Lirik Lagu Awas Jatuh Cinta

Baca juga: Chord Gitar Lagu Cinta Tak Harus Memiliki ST12, Lirik Lagu ST12

Intro : C….C….F….F

C G

Mengapakah kita

Am

selalu berjauh hati

Fm

selalu menyendiri

C

dan terasa hati

G

apakah kita

Am

tak sehaluan lagi

Fm

berat bagiku

Cadd9 C Cmaj7 C

berat bagiku...

C G

apakah salahku

Am

kau buatku begini

Fm

selalu sendiri

C

tinggal sendiri

G

cinta yang ku pinta

Am

kau balas dengan dusta

Fm

berat bagiku

Reff:

G C

melepaskanmu

C

bukan mudah bagiku

Em

untuk melalui semua ini

Em

pabila kenangan kita

F

mengusik jiwa dan hati

F

kala malam tidur ku tak lena

G

mengenangkanmu..

G C

ku cuba pertahankan

C

separuh jiwaku hilang

Em

ikut terbang bersamamu

Em

episod cinta hitamku

F

kini berulang kembali

F

berulang kembali menguasai

G

diriku ini..