Lulusan Kampus Terbaik Lampung Universitas Teknokrat Sukses Berkarier di Bank

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Universitas Teknokrat Indonesia (UTI) merupakan Kampus terbaik di Lampung dengan akreditasi A dan baik sekali, lulusan UTI mempunyai berdaya saing di dunia kerja.

Bahkan sejumlah alumni Teknokrat sukses menapakkan kaki di beberapa bank BUMN hingga bank internasional.

Seperti, Alumni dari D3 Sistem Informasi Akuntansi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer yaitu Apriliya Pratiwi, A.Md., S.I.Ak, yang sudah bekerja di Bank Mandiri Sudirman, Jakarta. Program D3 Sistem Informasi Akuntansi Universitas Teknokrat Indonesia memiliki Akreditasi A. Jadi Akreditasi tersebut akan menjadi nilai lebih saat melamar pekerjaan.

Selain Apriliya Pratiwi, ada Nada Niya, S.S, alumni S1 Sastra Inggris Fakultas Sastra dan Ilmu Pendidikan Universitas Teknokrat Indonesia yang saat ini bekerja di BUMN Bank BRI Kantor Cabang Metro Lampung. (ist)

Menurut Nada, Universitas Teknokrat Indonesia telah memberikan yang terbaik untuk mahasiswanya. Universitas Teknokrat juga selalu membekali mahasiswanya dengan pendidikan karakter dan materi kuliah yang link and match dengan dunia kerja saat ini. Sehingga alumni Universitas Teknokrat sangat mampu bersaing di dunia kerja.

Sementara itu, Ardian Ardiwiranata, S.S, alumni Program Studi S1 Sastra Inggris Fakultas Sastra dan Ilmu Pendidikan Universitas Teknokrat juga merasakan kelebihan dan keuntungan kuliah di Universitas Teknokrat.

Ardian yang saat ini bekerja di BUMN PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Bandar Lampung, merupakan mahasiswa yang aktif di berbagai kegiatan kampus. (ist)

Ardian merupakan Duta Pertukaran Pemuda Antar Negara Indonesia-Korea Selatan, dan juga sebagai mahasiswa berprestasi LLDIKTI Wilayah II. “Ayo segera daftarkan diri kalian dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Teknokrat Indonesia,” kata Ardian.

Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Teknokrat Indonesia Dr. H. Mahathir Muhammad, SE, MM, mengatakan, beberapa Program Studi yang ada di Universitas Teknokrat Indonesia telah disiapkan untuk mahasiswa dimana mereka lulus kuliah siap untuk menghadapi dunia kerja.

Prodi S1 Manajemen, diharapkan lulusannya siap bekerja sebagai, Corporate management, Financial Consultan, Managerial Consultan, Business Trainer dan Entrepreneur. Prodi S1 Akuntansi lulusannya siap bekerja sebagai, Financial Manager, Financial Consultan, System Analyst, Auditor dan Entrepreneur. Prodi D3 Sistem Informasi Akuntsnsi, siap bekerja sebagai ; Audit Akuntansi, Audit Keuangan, Perpajakan, Pengembangan perangkat lunak dan Teknopreneur.