Wijin Sampaikan Pesan buat Gisel, 'Gue Pengen Meluk Dia, Keep Strong'

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Wijin sampaikan pesan buat kekasihnya, Gisel.

Hal itu diucapkan Wijin saat berbincang dengan Boy William.

Diketahui, Gisel jadi tersangka kasus video syurnya.

Pada Boy William, Wijin mengaku akan tetap setia dengan janda Gading Marten itu.

Bahkan, Wijin juga akan menikahi Gisel.

Wijin bahkan mengungkapkan bagian tubuh sang kekasih yang paling disukai kepada Boy William.

"Will you marry her ? (Apakah Kamu akan menikahi Gisel) ?" tanya Boy William dilansir TribunnewsBogor.com dari laman Youtubenya, Senin (11/1/2021).

"Yes," jawab Wijin tegas.

Namun diakui Wijin, ia masih butuh waktu guna mempersiapkan pernikahannya dengan Gisel.

Hal tersebut membuat Boy William makin penasaran.