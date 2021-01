Ardi Bakrie Ajak sang Putri Mikhayla Belanja tanpa Nia Ramadhani, Intip Penampilannya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ardi Bakrie kembali membagikan momen kebersamaan hanya bersama dengan putrinya, Mikhayla Zalindra Bakrie, saat berada di Amerika Serikat.

Suami Nia Ramadhani ini menyempatkan diri untuk jalan-jalan berdua dengan sang putri.

Tentu saja, Nia Ramadhani absen dalam momen ini.

Selain berbelanja, Ardi Bakrie juga memperlihatkan momen makan bersama Mikhayla.

Tampak putri cantiknya itu yang bahagia menghabiskan waktu dengannya.

Ardi Bakrie pun juga sempat menanyakan apakah putrinya senang jalan-jalan dengannya.

Saksikan video berita selengkapnya di bawah ini.

Keduanya pun tampak mengobrol menggunakan Bahasa Inggris.

"You like shopping with papa?" tanya Ardi.

"Yeah," jawab Mikha sambil menunjukkan baju barunya.