Awal Nikita Mirzani Jadi Artis, Nonton TV Saat Temani Ibu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Nikita Mirzani mengungkapkan kisah hidupnya hingga menjadi artis.

Kisah perjalanan hidup Nikita Mirzani disampaikan saat ia menjadi bintang tamu di video terbaru Abdel Achrian, sebagaimana dikutip Kompas.com pada Selasa (12/1/2021).

Menurut Nikita, saat itu, ia sedang menemani ibunya di rumah sakit.

Sang ibu menjalani perawatan intensif di UGD RS Pelni.

Ketika itu, Nikita menonton acara Jika Aku Menjadi di Trans TV.

Sekadar iseng, ia lalu mendaftar untuk menjadi bintang tamu di acara itu.

Debut layar kaca Nikita pun dimulai.

Setelah itu, ia mendaftar di acara perjodohan.

Nikita Mirzani mengikuti acara Take Me Out.

Di acara tersebut, ia menjadi terkenal karena vokalnya yang lantang.

