Chord Kunci Gitar dan Video Menemukanmu Seventeen

chord gitar Menemukanmu dilengkapi lirik lagu Menemukanmu dinyanyikan Seventeen.

[Intro]

C..F..G..C

C F

separuh langkahku saat ini

G C

berjalan tanpa terhenti

Am Dm

hidupku bagaikan keringnya dunia

G F C

tandus tak ada cinta..

C F

hatiku mencari cinta ini

G C

sampai ku temukan yang sejati

Am Dm

walau sampai letih ku kan mencarinya

G F C

seorang yang ku cinta oo..

[Reff]

F G

kini ku menemukanmu

Em Am

di ujung waktu ku patah hati

Dm

lelah hati menunggu

G C

cinta yang selamatkan hidupku..

F G

kini ku tlah bersamamu

Em Am

berjanji tuk sehidup semati

Dm

sampai akhir sang waktu

G F C

kita bersama tuk sela..manya..