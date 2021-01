Chord Kunci Gitar dan Video Tanpa Batas Waktu Ade Govinda ft Fadly

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Tanpa Batas Waktu dinyanyikan Ade Govinda ft Fadly.

Termasuk, video Tanpa Batas Waktu di akhir tulisan ini.

Berikut, chord gitar Tanpa Batas Waktu dilengkapi lirik lagu Tanpa Batas Waktu dinyanyikan Ade Govinda ft Fadly.

[Intro]

G Cm (2x)

G Bm

a..ku masih ada di sini

Dm E Am

masih dengan perasaanku yang dahulu

Cm G

tak berubah dan tak pernah berbeda

A D

aku masih yakin nanti milikmu..

G Bm

a..ku masih di tempat ini

Dm E Am

masih dengan setia menunggu kabarmu

Cm G

masih ingin mendengar suaramu

A D

cinta membuatku kuat begini..

[Reff]

D G

aku merindu

B

ku yakin kau tahu

C Bm

tanpa batas waktu..

Am

ku terpaku..

D G

aku meminta

B

walau tanpa kata

C Bm

cinta berupaya..

Am D C

engkau jauh di mata

B Em D

tapi dekat di doa

Am D G Cm

aku merindukanmu..