Chord Gitar dan Video Selamat Jalan Tipe X

[Intro] Am C Am C 2x

Am

Terlalu lama engkau tergenang

C

Hancurkan diri kian jauh tenggelam

Am

Lelah mencoba tuk lepaskan beban

C G F Am

Kau beli mimpi semu tak berarti sendiri

G F E

Tak mampu kau beranjak pergi

[int] Am C Am C

Am

Jalan yang panjang nanar kau tatap

C

Tak lagi peduli semua yang terjadi

Am

Semakin dalam larut anganmu melayang

C

mimpimu hadirkan sebuah penantian

G F Am

Alunan hampa ajak kau bernyanyi

G F G

Akhirnya kau pun pergi tak kembali

[chorus]

C G

Banyak sudah kisah yang tertinggal

Dm Am

Kau buat jadi satu kenangan

C G F G

Seorang sahabat pergi tanpa tangis arungi mimpi

C G

Selamat jalan kawan cepatlah berlalu

Dm Am

Mimpimu kini telah kau dapati

C G F

Tak ada lagi seorangpun yang mengganggu

G

kau bernyanyi