Chord Gitar dan Video Yang Terlupakan Dhyo Haw

chord Yang Terlupakan dinyanyikan Dhyo Haw.

Versi 1

Em Bm

tak cukup tutur kata tuk hapuskan semua

Am Em Bm

yang telah kau lukai menggoreskan hati dijiwa

Em Bm

seakan semua sirna dan terhapus sudah

Am Em Bm

rasa sesak di dada yang terus terluka dan menerka yeey

#

C G

oooo seribu janji tlah terucap

C G

namun satupun kutak percaya

C G

hanya omong kosong yang slalu ada

Am D

hinggap di telingaku

Reff:

G D

hatiku berantakan

Am C

jiwaku berhamburan

G D Am C

tak peduli apa yang telah kita lewati

G D

hari demi hari

Am C

yang kita lewati

G D Am C

kini hanya tinggal kenangan yang akan kulupakan

