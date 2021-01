Promo Clear and Sale The Body Shop MBK, Diskon hingga 50 Persen Produk Body Care hingga Skin Care

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Putri Salamah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Meski momen Natal dan Tahun Baru telah usai, beberapa brand brand tetap menggelar sale atau memberikan diskon bagi kamu pecinta diskon.

Salah satunya adalah The Body Shop Mall Boemi Kedaton.

Store Manager The Body Shop Mall Boemi Kedaton Septiana Ningsih mengatakan, The Body Shop memberikan diskon hingga 50 persen untuk beberapa produk pilihan.

"Saat ini kami adakan clear and sale untuk produk christmast tahun lalu. Produk diskon up to 50 persen. Ada produk yang diskon 20, 40, dan 50 persen," ujar Septiana Ningsih kepada Tribunlampung.co.id, Selasa (12/1/2021).

Ia mengatakan produk yang diberikan diskon yakni body care, make up, dan skincare.

Produk body care, kata Septiana, diantaranya body lotion dan body wash diberikan diskon sebesar 40 persen.

Untuk produk make up yakni foundation, bedak, blush on, juga lipstick diskon 20 persen.

Sedangkan, diskon 50 persen untuk produk skincare yakni facial wash dan miccelar water. Dimana skincare menjadi produk unggulan The Body Shop.

Ada kabar menarik lainnya, selama promo berlangsung dari tanggal 7-25 Januari 2021 dapat mendaftar menjadi member The Body Shop tanpa minimun pembelian.

"Free pendaftaran member selama promo berlangsung. Jadi Kita itu kalau tidak ada promo ini, untuk jadi member pembelanjaannya minimun Rp 250 ribu," kata dia.

Ada beberapa benefit lainnya yang akan didapatkan jika Kamu menjadi member The Body Shop.

"Benefit lainnya akan dapat voucher, potongan 50 ribu untuk transaksi selanjutnya, dan mendapatkan poin di aplikasi The Body Shop. Jika yang bersangkutan berulang tahun akan diberikan diskon sebesar 15-20 persen tergantung jenis member," terangnya.

The Body Shop Mall Boemi Kedaton terletak di Lantai 2 Mall Boemi Kedaton.

(Tribunlampung.co.id/Putri Salamah)