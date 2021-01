Chord Gitar dan Video Aishiteru Zivilia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Aishiteru dinyanyikan Zivilia.

Termasuk, video Aishiteru di akhir tulisan ini.

Baca juga: Chord Gitar dan Video God Must Be Doing Cocaine Charlotte Lawrence

Baca juga: Chord Gitar dan Video Love Is A Losing Game Amy Winehouse

Lagu Aishiteru MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, chord gitar Aishiteru dilengkapi lirik lagu Aishiteru dinyanyikan Zivilia.

[Intro]

C G Am G C

[Verse 1]

C G

Menunggu sesuatu yang sangat menyebalkan bagiku

Am

Saat ku harus bersabar dan trus bersabar

G

Menantikan kehadiran dirimu

C

Entah sampai kapan aku harus menunggu

G

Sesuatu yang sangat sulit tuk kujalani

Am

Hidup dalam kesendirian sepi tanpamu

G

Kadang kuberpikir cari penggantimu

C

Saat kau jauh disana

[Reff]

C G

Walau raga kita terpisah jauh

Am

Namun hati kita selalu dekat

G

Bila kau rindu pejamkan matamu

dan rasakan a a a aku

C G

Kekuatan cinta kita takkan pernah rapuh

Am

Terhapus ruang dan waktu

G

Percayakan kesetiaan ini

C

Akan tulus a a ai aishiteru

[Verse 2]

C G

Gelisah sesaat saja tiada kabarmu kucuriga

Am

Entah penantianku takkan sia-sia

G

Dan berikan satu jawaban pasti

C

Entah sampai kapan aku harus bertahan

G

Saat kau jauh disana rasa cemburu

Am

Merasuk kedalam pikiranku melayang

G

Tak tentu arah tentang dirimu

C

Apakah sama yang kau rasakan

[Reff]

C G

Walau raga kita terpisah jauh

Am

Namun hati kita selalu dekat

G

Bila kau rindu pejamkan matamu

dan rasakan a a a aku

C G

Kekuatan cinta kita takkan pernah rapuh

Am

Terhapus ruang dan waktu

G

Percayakan kesetiaan ini

C

Akan tulus a a ai aishiteru

[Bridge]

D Bm

Hapus sendiri pikiran melayang terbang

A

Perasaan resah gelisah

G

Jalani kenyataan hidup tanpa gairah

D Bm

Lupakan segala misi dan ambisimu

A

Akhiri semuanya cukup sampai di sini

G

Dan buktikan pengorbanan cintamu untukku

C

kumohon kau kembali