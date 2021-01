Chord Gitar dan Video Bad Company Rendy Pandugo

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Bad Company dinyanyikan Rendy Pandugo.

[Intro]

D



[Verse 1]

D C

I'm in a situation

G Bb A

When no one loves me, no one hate me

D C

Everything turns to grey

G

Just me and my thought

Bb A A

And ya, shadow shadow, mellow mellow



[Chorus]

D C

Oh I Know, I'm in bad company

G Bb A

Look bad in anxiety, shadows over me

D C

Oh hello mr. lonely, I'm in bad company

G Bb A

Look bad in anxiety, shadows over me



[Instrumental]

D



[Verse 2]

D C

I need love and affection

G Bb A

Dreams in obssession, that over reaction

D C G

Trying to understand, trying to be a better man

Bb A

Without sorrow sorrow, mellow mellow



[Chorus]

D C

Oh I Know, I'm in bad company

G Bb A

Look bad in anxiety, shadows over me

D C

Oh hello mr. lonely, I'm in bad company

G Bb A

Look bad in anxiety, shadows over me



[Bridge]

F Bb

So empty, unhappy

F Bb

So lonely, can't be fill me now

F Bb

So empty, unhappy

A

Hello mr.lonely



[Solo]

D Am D Am

G Bb G A



[Chorus]

D C

Oh I Know, I'm in bad company

G Bb A

Look bad in anxiety, shadows over me

D C

Oh hello mr. lonely, I'm in bad company

G Bb A

Look bad in anxiety, shadows over me



[Outro]

D C G Bb A 4x

