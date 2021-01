Jarang Muncul di TV, Alya Rohali Mendadak Sampaikan Kabar Duka

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jarang tampil di layar TV, presenter Alya Rohali sampaikan kabar duka.

Berita duka kepergian orang yang dekat dengannya itu dikabarkan sang mantan Putri Indonesia tahun 1996 tersebut.

Lewat laman story Instagram, Alya Rohali mengungkap kedukaannya.

Kesedihan nampak jelas terlihat hingga Alya Rohali mengungkap kenangan terakhir bersama orang terdekatnya yang telah berpulang.

"Semoga Allah lapangkan kuburmu Da Fir. We will miss you," tulis Alya Rohali.

Ternyata sosok Firyuldi yang merupakan rekan notarisnya telah berpulang.

Padahal, Alya sempat berkomunikasi dengan rekannya sebelum kabar duka itu muncul.

"Kemarin masih WAan minta dibantu cari ICU, sudah coba beberapa RS penuh semua. Akhirnya ada rekan yang bisa bantu di salah atu RS. I am so heart broken," ungkap Alya.

Tak hanya itu, Alya Rohali turut mengungkap sosok sang notaris di matanya.

"Dafir yang selalu ceria dan very helpful. Insyaa Allah husnul khotimah," imbuhnya.

Instagram @arohali Unggahan Alya ROhali di Instagram Story

Alya Rohali bahkan mengunggah momen pertemuan terakhirnya dengan Firyuldi.

Bahkan, ia turut mendoakan Firyuldi dalam postingannya tentang harapan terakhir sang rekan di awal tahun 2021 ini.

"Semoga Allah mencatat doa ini sebagai kebaikan di ujung umurmu @firyuldi," pungkas Alya Rohali.