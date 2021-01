Chord Gitar Antara Benci dan Rindu Ratih Purwasih, Video Antara Benci dan Rindu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, chord Antara Benci dan Rindu dinyanyikan Ratih Purwasih.

Termasuk, video Antara Benci dan Rindu di akhir tulisan ini.

Lagu Antara Benci dan Rindu MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, chord gitar Antara Benci dan Rindu dilengkapi lirik lagu Antara Benci dan Rindu dinyanyikan Ratih Purwasih.

C Em

Yang, hujan turun lagi

F G C G

Di bawah payung hitam ku berlindung

C Em

Yang, ingatkah kau padaku

F G C

Di jalan ini dulu kita berdua

F C

Basah tubuh ini, basah rambut ini

Dm G

Kau hapus dengan sapu tanganmu

C Em

Yang, rindukah kau padaku

F G C

Tak inginkah kau duduk di sampingku

F C

Kita bercerita tentang laut biru

G C

Di sana harapan dan impian

G C

Benci benci benci tapi rindu jua

F G C

Memandang wajah dan senyummu, sayang

G C

Rindu rindu rindu tapi benci juga

F G C C7

Bila ingat kau sakiti hatiku

F G C Am

Antara benci dan rindu di sini

F G C

Membuat mataku menangis

C Em

Yang, pernahkah kau bermimpi

F G C C7

Kita bersatu bagai dulu lagi

F C

Tak pernah bersedih, tak pernah menangis

G C

Seperti saat rindu begini

