Gisel dan Gading Marten Kumpul Bareng, Rayakan Ultah Gempi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Gempita Nora Marten atau Gempi, cucu Roy Marten ultah.

Kedua orangtua Gempi, Gading Marten dan Gisella Anastasia ikut merayakan ultah anaknya.

Gempi merayakan ulang tahun ke-6, Sabtu (16/1/2021).

Gisel mengunggah sejumlah foto dari perayaan ulang tahun Gempi di akun Instagram-nya, @gisel-la.

Ada tiga momen mereka bersama yang diunggah Gisel di Instagram Story-nya.

Foto paling atas dan foto paling bawah merupakan potret Gisel, Gempi, dan Gading sudah menggunakan baju perayaan ulang tahun.

Sementara, yang di tengah adalah foto sekaligus video Gisel, Gempi, dan Gading memberikan kue. Tampak raut wajah Gading, Gisel, dan Gempi sangat semringah.

Gisel dan Gading memberikan ciuman di pipi Gempi sebagai tanda sayang mereka ke anaknya.

Penyanyi jebolan Indonesia Idol itu juga mengunggah video Gempi bersamanya dengan back sound lagu "You Are My Sunshine".

Dalam keterangan video itu, ia mengucapkan selamat ulang tahun pada anaknya yang jadi sumber kebahagiaannya sebagai ibu dan banyak orang.