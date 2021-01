Artis Farida Pasha 'Mak Lampir' Meninggal Dunia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kabar duka datang dari dunia hiburan.

Artis Farida Pasha meninggal dunia Sabtu (16/1/2021) pukul 19.35 WIB.

Kabar meninggalnya pemeran Mak Lampir di sinetron Misteri Gunung Merapi itu dibagikan Minggu pagi.

Baca juga: Hana Hanifah Beli Porsche Rp 2 Miliar, Nikita Mirzani Curiga dari Gadun

Baca juga: Mesra di Ikatan Cinta, Arya Saloka dan Amanda Manopo Ternyata Jarang Ngobrol

"Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah berpulang ke Rahmatullah Ibunda/Nenek kami tercinta Hj Farida Pasha binti Ali Husen," tulis informasi yang diterima wartawan, Minggu (17/1/2021) pagi.

"Atas segala kekhilafan beliau semasa hidupnya kami mohon dibukakan pintu maaf yg sebesar-besarnya," lanjut informasi tersebut.

"Terima kasih atas segala bentuk perhatian, dukungan dan doa yg telah disampaikan selama beliau sakit hingga saat terakhirnya," tulisnya.

Evry Joe, Humas Parfi yang juga aktor Indonesia, juga mengabarkan kabar meninggal Farida Pasha.

Melalui akun Instagram, Ify Alyssa juga membagikan kabar duka tersebut.

Ify Alyssa adalah penyanyi yang juga dikenal sebagai salah satu cucu Farida Pasha.

"Love you so much Ibu sayang, yang tenang di Surga. Titip peluk untuk papa ya," tulis Ify Alyssa melalui akun Instagram, Minggu pagi.

Aktris gaek Farida Pasha dikabarkan meninggal dunia, Sabtu (16/1/2021) pukul 19.35 WIB. Farida Pasha terkenal salah satunya lewat peran Mak Lampir di Sinetron Misteri Gunung Merapi. (istimewa)

Dikutip dari Wikipedia, nama Farida Pasha mulai mencuat pada tahun 1977 lewat perannya di film Guna-Guna Istri Muda yang kala itu meledak di bioskop Indonesia.

Setelah itu ada film lanjutannya yang berjudul Pembalasan Guna-Guna Istri Muda pada 1978 yang melibatkan aktor film terkenal masa itu yaitu Roy Marten, Rina Hassim, dan Aedy Moward.

Sukses itu membuat Farida Pasha mendapat peran sama dan menjadi peran utama dalam film mistik antara lain Nenek Grondong dan Dukun Ilmu Hitam.

Farida Pasha terkenal dengan peran sebagai Mak Lampir dalam film dan sinetron kolosal Misteri Gunung Merapi.

Artikel ini telah tayang di Warta Kota