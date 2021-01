Chord Gitar dan Video Selalu Ada Blackout

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Selalu Ada dinyanyikan Blackout.

Termasuk, video Selalu Ada di akhir tulisan ini.

Baca juga: Chord Gitar dan Video YouTube Berita Kepada Kawan Ebiet G Ade

Baca juga: Chord Gitar Berbeza Kasta Thomas Arya, Video Berbeza Kasta

Lagu Selalu Ada MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, chord gitar Selalu Ada dilengkapi lirik lagu Selalu Ada dinyanyikan Blackout .

Intro : C

C

Betapa hancur hati

Am

hilang gairah hidup

Dm

serasa hampa

G

selimuti di jiwa

C

Tak ada lagi tawa

Am

dan tak ada ceria

Dm

semua hilang

G

terkubur dalam duka

Am Em F C

Dia.. kini telah pergi..jauh

Am Em F

terbang.. tinggi tinggalkanku

Fm

di sini

Reff:

C E

Tuhan Engkau tahu aku mencintainya

F Fm

dan tak ada yang bisa mengganti dirinya

C E

Tuhan hanya dia yang selalu ada

F Fm (C)

dalam anganku, dalam benakku

Musik : C E F Fm

C E F Fm