Marshanda Ingin Nikah Lagi, Sosok Pria Ini yang Dicari untuk Pasangan Hidup

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Marshanda punya keinginan menikah lagi. Soal kriteria calon suami, diakuinya mencari sosok yang lebih dominan darinya.

Demikian Marshanda mengatakan saat menjadi bintang tamu acara yang dipandu Deddy Corbuzier dan Ivan Gunawan.

"Kalau bisa sih yang lebih dominan dari aku, karena aku lumayan dominan," kata Marshanda di acara OOTD, Trans7, Minggu (17/1/2021).

"Dan enggak takut dengan ke-dominanan aku, enggak membuat dia ngerasa terintimidasi atau merasa kayak 'aduh ini cewek gue harus gimana ya?' gitu loh," ujar Marshanda dikutip dari YouTube TRANS 7 Official.

Lebih detail lagi, ibu satu anak ini mengatakan, berharap kelak bisa mendapat pasangan yang menenangkan, dan bisa menghormatinya sebagai pasangan hidup.

"I think you need father's figure maybe, bisa ngemongin kamu, bisa marahin kamu ketika kamu salah," kata Deddy Corbuzier di acara tersebut mencoba menebak.

Videografer Tribunlampung.co.id / Bambang Irawan