Chord Gitar dan Video Bahagia Bersamanya Alcas

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Bahagia Bersamanya dinyanyikan Alcas.

Termasuk, video Bahagia Bersamanya di akhir tulisan ini.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Sugeng Dalu Denny Caknan, Video Sugeng Dalu

Baca juga: Chord Gitar Kartonyono Medot Janji Nella Kharisma, Video Kartonyono Medot Janji

Lagu Bahagia Bersamanya MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, chord gitar Bahagia Bersamanya dilengkapi lirik lagu Bahagia Bersamanya dinyanyikan Alcas.

C

Semua yang telah ku ungkapkan

Em

Takkan pernah ku lupakan

F

Terlalu banyak pengorbanan

G

Yang kulakukan untukmu

C

Semua yang telah ku berikan

Em

Takkan pernah ku lepaskan

F

Terlalu banyak kenangan

G

Antara kita berdua

F C

Satu pintaku padamu

F G

Bahagialah dengan dirinya

F C

Bila itu terbaik untukmu

F G

Jangan pernah sesali semua itu

Reff:

C G

Bahagialah bersamanya raihlah semua

Am Em

Sayanginya dirinya dan berikan cinta

F C

Biarkanlah aku disini

Dm G

Menangis pedih karena luka

C G

Dan biarkanlah semua terjadi padaku

Am Em

Mungkin ini memang terbaik untukku

F C

Tuk melepaskan dirimu

Dm G

Di hatiku selamanya dalam hidupku

Berikut, video musik Bahagialah Bersamanya dalam chord Julida Astari.

Itulah, chord Bahagialah Bersamanya dinyanyikan Julida Astari serta video YouTube Bahagialah Bersamanya. ( Tribunlampung.co.id / Resky Mertarega Saputri )