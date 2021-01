Chord Gitar dan Video Busana Jugo Djarot

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Busana dinyanyikan Jugo Djarot.

Termasuk, video Busana di akhir tulisan ini.

Baca juga: Chord Gitar dan Video Kamu dan Kenangan Maudy Ayunda

Baca juga: Lirik Lagu dan Video Sampek Tuwek Denny Caknan

Lagu Busana MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, chord gitar Busana dilengkapi lirik lagu Busana dinyanyikan Jugo Djarot.

[Verse 1]

F D7b9

Bagai busana

Gm7 C9 C7b9 C7

Kau tanggalkan di ujung malam

F D7b9

Meliputikau

Gm7 C9 C7b9 C7

Hingga engkau pulang



[Verse 2]

F D7b9

Lalu kau pajang

Gm7 C9 C7b9 C7

Di sudut yang engkau kenal

F D7b9

Saksikan engkau

Gm7 C9 C7b9 C7

Perlahan terbenam



[Pre-Chorus]

Am7 D7b9 Gm7 C6

Sematkan derap jejakku dalam sertamu

Am7 D7b9 Gm7 C6

Balutlah hadir bayangku kian selalu



[Chorus]

A#6 A#m6 Am D7

Sukma, haturkanku di dalam renjana

Gm7 C

Berpadu raga, ijabkan cita



[Verse 3]

F D7b9

Sesaat surya

Gm7 C9 C7b9 C7

Hadir pancarkan silaunya

F D7b9

Kupastikan engkau

Gm7 C9 C7b9 C7

Kembali terjaga



[Pre-Chorus]

Am7 D7b9 Gm7 C6

Maklumkan kesediaanku wahai kasihku

Am7 D7b9 Gm7 C6

Balutlah hadir bayangku kian selalu



[Chorus]

A#6 A#m6 Am D7

Sukma, haturkanku di dalam renjana

Gm7 C

Berpadu raga, ijabkan cita

A#6 A#m6 Am D7

Sukma, haturkanku di dalam renjana

Gm7 C

Berpadu raga, ijabkan cita



[Instrumental Break]



[Pre-Chorus]

Am7 D7b9 Gm7 C6

Sematkan derap jejakku dalam sertamu

Am7 D7b9 Gm7 C6

Balutlah hadir bayangku kian selalu



[Outro]



A#6 A#m6 Am D7

Sukma, haturkanku di dalam renjana

Gm7 C

Berpadu raga, ijabkan cita

A#6 A#m6 Am D7

Sukma, haturkanku di dalam renjana

Gm7 C

Berpadu raga, ijabkan cita

A#6 A#m6 Am D7

Sukma, haturkanku di dalam renjana

Gm7 C

Berpadu raga, ijabkan cita

Berikut, video musik Busana dalam chord Jugo Djarot.

Itulah, chord Busana dinyanyikan Jugo Djarot serta video YouTube Busana. ( Tribunlampung.co.id / Tama Yudha Wiguna )