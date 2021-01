Chord Gitar dan Video Gersang Figura Renata

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Gersang dinyanyikan Figura Renata.

Termasuk, video Gersang di akhir tulisan ini.

Lagu Gersang MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, chord gitar Gersang dilengkapi lirik lagu Gersang dinyanyikan Figura Renata.

Intro: C Am C Am C Am G

C

Yang lemah smakin di bawah

Am

yang kuat jadi serakah

C

tindas menindas hingga tandus

Am

berasap kecil berakhir hangus

F Am

Kau bawa sedikit keberanian

F Am

terpaksa namun tetap bukan pilihan

Reff:

C Am

Hijau kau buat hitam

C Am

hitam kau buat hijau

F C

imitasi tak bergizi..

C Am

Hijau kau buat hitam

C Am

hitam kau buat kelam

F C

tak bertepi... hingga nanti...