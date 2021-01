Chord Gitar dan Video Kuat Ati TTM Akustik ft Andien

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Kuat Ati dinyanyikan TTM Akustik ft Andien.

Termasuk, video Kuat Ati di akhir tulisan ini.

Lagu Kuat Ati MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, chord gitar Kuat Ati dilengkapi lirik lagu Kuat Ati dinyanyikan TTM Akustik ft Andien.

[Intro] C F Dm G..

C G

Sayang sing tak suwun

Am

mung pangapuramu

Dm

dudu karep ati iki

G

ninggalke sliramu..

Em

sayang lungaku ora bakal

Am

keliyo tresno

Dm G

mendem roso senajan atiku loro..

C G Am

Sayang maafkan orang tuaku

Dm

bukan maksud hati ini

G

tuk kecewakanmu

Em Am

sayang yakinlah suatu saat nanti

Dm G

ku berjanji sehidup semati dadi siji

C

denganmu pujaan hati..

[Reff]

F

Sayang..

G

hanya satu yang ku mau

Em Am

cukup restu dari orang tuamu

Dm

tresnoku lan tresnomu

G

supoyo langgeng

C

ora bakal dadi semu..

F

Pujaan hati..

G

tak suwun sing kuat ati

Em Am

mergo tresno iki kita yang jalani

Dm

mugo kabeh mangestoni

G

katresnan iki

C

mugo Gusti ngijabahi..

[Musik] F G Em Am

Dm G C G

C G Am

Sayang maafkan orang tuaku

Dm

bukan maksud hati ini

G

tuk kecewakanmu

Em Am

sayang yakinlah suatu saat nanti

Dm G

ku berjanji sehidup semati dadi siji

C

denganmu pujaan hati..

[Reff]

F

Sayang..

G

hanya satu yang ku mau

Em Am

cukup restu dari orang tuamu

Dm

tresnoku lan tresnomu

G

supoyo langgeng

C

ora bakal dadi semu..

F

Pujaan hati..

G

tak suwun sing kuat ati

Em Am

mergo tresno iki kita yang jalani

Dm

mugo kabeh mangestoni

G

katresnan iki

C

mugo Gusti ngijabahi..

Dm

mugo kabeh mangestoni

G

katresnan iki

F G C..

mugo Gusti ngijabahi..

Berikut, video musik Kuat Ati dalam chord TTM Akustik ft Andien.

Itulah, chord Kuat Ati dinyanyikan TTM Akustik ft Andien serta video YouTube Kuat Ati. ( Tribunlampung.co.id / Resky Mertarega Saputri )