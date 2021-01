Rizky Febian Panggil Zayn Malik Mamang, Balasannya Bikin Heboh

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Penyanyi Rizky Febian dan penyanyi Zayn Malik lagi jadi sorotan.

Hal ini karena chat percakapan keduanya di akun media sosial.

Penyebabnya, anak Sule ini menyapa Zayn Malik dengan sebutan "Mamang" saat Zayn live Instagram.

Balasan Zayn Malik membuat heboh.

Mamang merupakan bahasa Sunda yang berarti paman.

"Mamang Zayn," tulis Rizky Febian atau yang akrab disapa Iky di live Instagram @zayn, Minggu (17/1/2021).

Tak disangka, sapaan Rizky Febian dibalas Zayn Malik.

"Mamang right back at ya?" tulis Zayn.

"Mamang is brother," lanjut Iky menjelaskan.

"You my Mamang then," balas Zayn lagi.

Sejumlah warganet +62 yang menonton live Instagram itu pun mendadak heboh.

Kata "Mamang" tiba-tiba menjadi trending Twitter pada Minggu malam.

"Gara-gara nyebut Mamang Zayn langsung trending 3," tulis Rizky di Instagram story lanjutannya.

SUMBER: Kompas.com