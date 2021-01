Satrio Budi Wibowo UM Metro Jelaskan Lesson Study, Model dari Jepang yang Diajarkan pada Mahasiswa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, METRO - Jepang merupkan salah satu negara di dunia yang terkenal dengan kemajuan sistem

pendidikannya. Skor TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) dan PISA (The Programme for International

Student Assessment) siswa di Jepang, selalu berada pada 5 besar rangking dunia.

TIMSS dam PISA merupakan penilaian berstandar internasional yang dikembangkan bersama oleh beberapa negara di dunia.

TIMSS dan PISA biasa dijadikan sebagai salah satu indikator dari keberhasilan sistem pendidikan di suatu negara.

Selain itu, kualitas SDM juga dapat dijadikan indikator keberhasilan sistem pendidikan di suatu negara. Berdasarkan peringkat

yang dikeluarkan oleh WEF (World Economic Forum), kualitas SDM Jepang berada pada peringkat 6 dunia. Beberapa indikator

tersebut mentasbihkan bahwa Jepang memiliki kualitas sistem pendidikan yang sangat baik. Sehingga tidak salah jika sistem

pendidikan di Jepang dijadikan sebagai contoh.

Sistem pendidikan di Jepang memiliki model yang biasa digunakan untuk menbina dan mengembangkan tenaga pendidik. Model