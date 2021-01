Wakapolres Way Kanan Kompol Evinater Allagan beri hadiah kepada Staff lomba kebersihan kantor. Tingkatkan Pelayanan, Polres Way Kanan Lomba Kebersihan Antar Bagian dan Satuan Fungsi

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Wakapolres Way Kanan Kompol Evinater Siallagan menyerahkan hadiah dalam rangka lomba kebersihan ruangan kerja saat apel pagi di Lapangan Apel Mapolres Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung melalui Wakapolres Way Kanan Kompol Evinater Siallagan mengatakan penilaian lomba kebersihan ini sengaja dilakukan untuk memberikan semangat dan memotivasi kepada anggota dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Polres Way Kanan.

Dalam pelaksanaan setiap bag dan satfung layak atau tidaknya mendapatkan nilai kebersihan tersendiri dari Kabagsumda Polres Way Kanan Kompol Martaudin bersama anggota Sumda Polres Way Kanan selaku penilai lomba kebersihan.

“Penilaian lomba ini dilakukan pada Selasa, 12 Januari 2021 pukul 10.00 Wib,” katanya, Senin 18 Januari 2021.

Selain itu, lomba tersebut dilakukan untuk menanamkan disiplin dalam menjaga kebersihan.

Kebersihan diri ataupun kebersihan Mako Polres Way Kanan.

Hal ini agar lingkungan bersih dan sehat serta nyaman digunakan untuk bekerja dan melayani masyarakat, apalagi di tengah pandemi covid-19 saat ini.

"Setiap personel harus selalu menjaga kebersihan dan kesehatan diri dan lingkungan,” ujar Wakapolres Kompol Evinater Siallagan.

Untuk pemenangan juara kebersihan ruangan diraih oleh Staf Bagops sebagai Juara pertama, Staf Bagsumda sebagai juara kedua dan Staf Siwas sebagai juara ketiga.

(Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)