Chord Aku Milikmu (Malam Ini) MP3 Pongki Barata, Lengkap dengan Video Aku Milikmu (Malam Ini)

[Intro] F G C

F E Am G F

C G

Kupikir kau sudah

Am G

Melupakan aku

F C/E

Ternyata hatimu

Dm G

Masih membara untukku

C G

Waktu kan berlalu

Am G

Tapi tidak cintaku

F Em

Dia mau menunggu

Dm G

Untukmu untukmu

Chorus

F G C

Aku milikmu malam ini

F G Am

kan memelukmu sampai pagi

F E Am

Tapi nanti bila ku pergi

G F G C

Tunggu aku di sini

C G

Waktu kan berlalu

Am G

Tapi tidak cintaku

F Em

Dia mau menunggu

Dm G

Untukmu untukmu

Chorus

F G C

Aku milikmu malam ini

F G Am

kan memelukmu sampai pagi

F E Am

Tapi nanti bila ku pergi

G F G C

Tunggu aku di sini

F G Am

Tunggu aku di sini

F G C

Tunggu aku di sini

