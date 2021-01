Chord Gitar dan Video Mendekati Lugu NOAH

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Mendekati Lugu dinyanyikan NOAH.

Termasuk, video Mendekati Lugu di akhir tulisan ini.

Berikut, chord gitar Mendekati Lugu dilengkapi lirik lagu Mendekati Lugu dinyanyikan NOAH.

Intro : Cmaj7 G Cmaj7 G



Cmaj7 G

dia menari.. i..

Cmaj7 G

mengagumi.. mimpi..

Cmaj7 G

dan berlari.. i..

Cmaj7 G

terus mencari.. ii..



Int. Cmaj7 G Cmaj7 G



Cmaj7 G

mendapati.. sepi..

Cmaj7 G

merasakan.. perih..

Cmaj7 G

seketika.. senja..

Cmaj7 G

menutup pa..ginya..



F G

dia cerita.. sendu..

F G D

mendekati.. lugu.. o oh..



Reff :

C G

dia memendam cinta..

C Em F#m-G

lebih dari segalanya..

C G

bertahan pada rasa..

Em D

yang memberinya luka..



C G

dia menjaga cinta..

C Em F#m-G

lebih dari hatinya..

C G

dan kesedihan dunia..

Em D

mewarnainya hidupnya..



Cmaj7 G

tutu..tutu.. uu..

Cmaj7 G

tutu..turu.. uu..

Cmaj7 G

oo..ooh.. oo..

Cmaj7 G

oo..ooh.. oo..



Cmaj7 G

mendapati.. sepi..

Cmaj7 G

merasakan.. perih..

Cmaj7 G

dan ketika.. senja..

Cmaj7 G

menutup pa.. ginya.. wow

Musik : C C G D C C Em D..

C C G D C C Em D..



F G

dia cerita sendu

F G D

mendekati lugu.. uu ooh..



Back to reff :

Outro : Cmaj7 G Cmaj7 G

Cmaj7 G Cmaj7 G

