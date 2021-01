Chord Gitar dan Video Dengan Caraku Arsy Widianto Feat Brisia Jodie

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Dengan Caraku dinyanyikan Arsy Widianto Feat Brisia Jodie.

Termasuk, video Dengan Caraku di akhir tulisan ini.

Lagu Dengan Caraku MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, chord gitar Dengan Caraku dilengkapi lirik lagu Dengan Caraku dinyanyikan Arsy Widianto Feat Brisia Jodie.

Intro : C G/B A# A G# Fm G



C Em

Tak mengerti

F G Em

Apa yang telah terjadi

A Dm

Kau tak lagi sama

G C

Engkau bukan engkau..



C Em

Yang selalu

F G Em

Mencari dan menelponku

A Dm

Dering darimu

G

Tak ada lagi..



Reff:

C

Walau kau menghapus

G/B

Menghempas diriku

Am G

Mengganti cintaku

F

Semua tak mampu

Em

Hilangkan cinta

Dm G

Yang tlah kau beri..

C

Walau kau berubah

G/B

Aku kan bertahan

F Em

Di sepanjang waktuku

Dm G

Biarkan aku mencintaimu

C

Dengan caraku..



Int. D E



A C#m

Tak mengerti..

D E C#m

Mengapa engkau membisu

F# Bm

Kau tak lagi sama

E A

Engkau bukan engkau..



A C#m

Sampai aku

D E C#m

Ragu untuk menelponmu

F# Bm

Mengertikah kamu

E

Aku rindu kamu...

Reff:

A

Walau kau menghapus

E/G#

Menghempas diriku

F#m E

Mengganti cintaku

D

Semua tak mampu

C#m

Hilangkan cinta

Bm E

Yang tlah kau beri..

A

Walau kau berubah

E/G#

Aku kan bertahan

D C#m

Di sepanjang waktuku

Bm E

Biarkan aku mencintaimu

F

Dengan caraku..

.

F Em Am

Aku tak suka bila.. hoo..

Dm G A

Kau selalu dekat dengannya hooo

F G Em A

Jangan engkau cemburu

Dm E

Dia hanya sahabat di kelasku..



Reff:

A

Walau kau menghapus

E/G#

Menghempas diriku

F#m E

Mengganti cintaku

(Mengganti cintaku)

D

Semua tak mampu

C#m

Hilangkan cinta

Bm E

Yang tlah kau beri..

(Semua cinta yang kau beri)

A

Walau kau berubah

E/G#

Aku kan bertahan

D C#m

Di sepanjang waktuku

Bm E

Biarkan aku mencintaimu

A F

Dengan caraku..



Reff:

C

Walau kau menghapus

G/B

Menghempas diriku

Am G

Mengganti cintaku

(tak akan mengganti)

F

Semua tak mampu

Em

Hilangkan cinta

Dm G

Yang tlah kau beri..

(Ku takkan pernah berubah)

C

Walau kau berubah

G/B

Aku kan bertahan

F Em

Di sepanjang waktuku

Dm G

Biarkan aku mencintaimu

F C

Dengan caraku..

F Em

Tak usah cemburu

Dm G

Aku tak ingin kita berpisah

C

Karena ini

F G

Biarkan aku selalu mencinta

C

Untuk selamanya..

