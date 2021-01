Chord Gitar dan Video Mandek Nangis Happy Asmara

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Mandek Nangis dinyanyikan Happy Asmara.

Termasuk, video Mandek Nangis di akhir tulisan ini.

Lagu Mandek Nangis MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, chord gitar Mandek Nangis dilengkapi lirik lagu Mandek Nangis dinyanyikan Happy Asmara.

Intro : Am F C Em

Am F C Em

Dm F G

Am F

banyu moto, uwes asat

C Em

krono mikir, kowe minggat

Am F

banyu moto, uwes gugur

C Em Dm

kerono kowe, uwes mundur

F G Am

marang janjimu, ning aku

Am F

pingin tak lalekke

G C

kenangan ro kowe

Dm G C

nanging kok angel rasane

Dm Am

aku kudu piye.

Dm Am

carane ninggalke kowe

F

opo sangking gedine

E

katresnanku

Am F

aku kudu iso

G C

nglalekke rupane

Dm

supoyo moto iki

G C

iso mandek nangis

Dm Am

kesel atiku

Dm Am

kerono korban janji manismu

F

mendung ning ati dadi saksi

E

kowe mblenjani

Reff :

Am F

banyu moto, uwes asat

C G

krono mikir, kowe minggat

Am F

banyu moto, uwes gugur

C G Dm

kerono kowe, uwes mundur

F G

marang janjimu, ning aku

Musik : Am F C Em

Am F C Em

Dm F G



Am F

aku kudu iso

G C

nglalekke rupane

Dm

supoyo moto iki

G C

iso mandek nangis

Dm Am

kesel atiku

Dm Am

kerono korban janji manismu

F

mendung ning ati dadi saksi

E

kowe mblenjani

Reff :

Am F

banyu moto, uwes asat

C G

krono mikir, kowe minggat

Am F

banyu moto, uwes gugur

C G Dm

kerono kowe, uwes mundur

F G

marang janjimu, ning aku

Am F

banyu moto, uwes asat

C G

krono mikir, kowe minggat

Am F

banyu moto, uwes gugur

C G Dm

kerono kowe, uwes mundur

F G Am

marang janjimu, ning aku



#)

F

mendung ning ati

G Am

dadi seksi kowe ninggalke aku

F

mendung ning ati

G Am

dadi seksi kowe ninggalke aku

Outro : Am

Berikut, video musik Mandek Nangis dalam chord Happy Asmara.

Itulah, chord Mandek Nangis dinyanyikan Happy Asmara serta video YouTube Mandek Nangis. ( Tribunlampung.co.id / Tama Yudha Wiguna )