Chord Gitar dan Video Terpesona Glenn Fredly ft Audy

F G F Am G Em F

Saat kita jumpa ada rasa di dalam dada

F G

Kau tersenyum manja

Am G/B F

Membuatku terpana

F G F Am G Em F

Akupun tak kuasa. Tuk menahan gejolak ini

F G Am G/B F

Ingin ku katakan. Aku menyukaimu

Em F G Em F G

Ha-nya dirimu yang aku suka

Reff :

C G/C F/C G/C C

Terpesona ku pada pandangan pertama

C G/B Am G C

Dan tak kuasa menahan rinduku

C G/C F/C G/C Am

Senyumanmu selalu menghiasi mimpiku

G Am G/B F

Ingin ku peluk dan ku kecup keningmu

Bb Bb

Oh indahnya

F G F Am G Em F

Kini kurasakan getaran cinta Dalam dada

F G Am G/B F

Ku ingin bersamamu Untuk selamanya

Em F G Em F G

Ha-nya dirimu yang aku cinta

Reff - Interlude

Overtone - D

D A/D G/D A/D D

Terpesona ku pada pandangan pertama

D A/C# Bm A D

Dan tak kuasa menahan rinduku

D A/D G/D A/D Bm

Senyumanmu selalu menghiasi mimpiku

A Bm A/C# G

Ingin ku peluk dan ku kecup keningmu

C C

Oh indahnya

