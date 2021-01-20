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Lirik Lagu dan Video Butterfly Dinyanyikan Melly Goeslaw
Simak, lirik lagu Butterfly dinyanyikan Melly Goeslaw. Serta, video Butterfly di bagian bawah artikel ini, di aplikasi YouTube Music.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, lirik lagu Butterfly dinyanyikan Melly Goeslaw.
Serta, video Butterfly di bagian bawah artikel ini.
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Lagu Butterfly MP3 juga bisa didengarkan di aplikasi YouTube Music.
Berikut, lirik Butterfly dinyanyikan Melly Goeslaw.
Ketika waktu mendatangkan cinta
Aku putuskan memilih dirimu
Setitik rasa itu menetes
Dan semakin parah
Bisa kurasa getar jantungmu
Mencintaiku apa lagi aku
Jadikanlah diriku
Pilihan terakhir hatimu
Butterfly, terbanglah tinggi
Setinggi anganku untuk meraihmu
Memeluk batinmu yang sama kacau
Karena merindu
Butterfly fly away so high
As high as hopes I pray
To come and reach for you
Rescuing your soul
That precious messed up
False me and you
Jalan ini jauh
Namun kita tempuh
Bagai bumi ini
Hanya milik berdua
Biar 'ku berlebihan
Mendekatimu
Namun kutunggu
Butterfly, terbanglah tinggi
Setinggi anganku untuk meraihmu
Memeluk batinmu yang sama kacau
Karena merindu
Butterfly fly away so high
As high as hopes I pray
To come and reach for you
Rescuing your soul
That precious messed up
False me and you
Berikut, video musik Butterfly dinyanyikan Melly Goeslaw.
Itulah, lirik lagu Butterfly dinyanyikan Melly Goeslaw, serta video Butterfly. ( Tribunlampung.co.id / Noval Andriansyah )