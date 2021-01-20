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Lirik Lagu dan Video Butterfly Dinyanyikan Melly Goeslaw

Simak, lirik lagu Butterfly dinyanyikan Melly Goeslaw. Serta, video Butterfly di bagian bawah artikel ini, di aplikasi YouTube Music.

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YouTube.com
Ilustrasi. Simak, lirik lagu Butterfly dinyanyikan Melly Goeslaw. Serta, video Butterfly di bagian bawah artikel ini, di aplikasi YouTube Music. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, lirik lagu Butterfly dinyanyikan Melly Goeslaw.

Serta, video Butterfly di bagian bawah artikel ini.

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Lagu Butterfly MP3 juga bisa didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, lirik Butterfly dinyanyikan Melly Goeslaw.

Ketika waktu mendatangkan cinta
Aku putuskan memilih dirimu
Setitik rasa itu menetes
Dan semakin parah

Bisa kurasa getar jantungmu
Mencintaiku apa lagi aku
Jadikanlah diriku
Pilihan terakhir hatimu

Butterfly, terbanglah tinggi
Setinggi anganku untuk meraihmu
Memeluk batinmu yang sama kacau
Karena merindu

Butterfly fly away so high
As high as hopes I pray
To come and reach for you
Rescuing your soul

That precious messed up
False me and you
Jalan ini jauh
Namun kita tempuh

Bagai bumi ini
Hanya milik berdua
Biar 'ku berlebihan
Mendekatimu

Namun kutunggu
Butterfly, terbanglah tinggi
Setinggi anganku untuk meraihmu
Memeluk batinmu yang sama kacau

Karena merindu

Butterfly fly away so high
As high as hopes I pray
To come and reach for you
Rescuing your soul
That precious messed up
False me and you

Berikut, video musik Butterfly dinyanyikan Melly Goeslaw.

Itulah, lirik lagu Butterfly dinyanyikan Melly Goeslaw, serta video Butterfly. ( Tribunlampung.co.id / Noval Andriansyah )

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Tribunlampung.co.id
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Penulis: Noval Andriansyah
Editor: Noval Andriansyah
Sumber: Tribun Lampung
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