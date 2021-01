Viral Muncul Tanda SOS Di Pulau Laki Tempat Jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air SJ-182 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Heboh tanda SOS dikabarkan muncul di Pulau Laki, Kepulauan Seribu, Jakarta, Rabu (20/1/2021).

Informasi munculnya tanda SOS di Pulau Laki itu terdapat di aplikasi Google Maps.

Kemudian membuat heboh para netizen dan viral di media sosial terkait munculnya tanda SOS di Pulau Laki tersebut.

Seperti diketahui, pesawat Sriwijaya Air SJ-128 jatuh di perairan antara Pulau Laki dan Pulau Lancang.

Namun, ketika Warta Kota mencoba di Google Maps tanda SOS di Pulau Laki tersebut sudah tidak ditemukan lagi.

Dirujuk dari Wikipedia, SOS adalah nama untuk tanda bahaya kode Morse internasional.

Tanda ini pertama kali digunakan oleh pemerintah Jerman pada 1 April 1905, dan menjadi standar di seluruh dunia sejak 3 November 1906.

Saksikan video berita selengkapnya di bawah ini

Dalam kode Morse, tiga titik adalah kode untuk huruf S dan tiga garis adalah huruf O.

Dalam penggunaannya, SOS sering dihubungkan dengan singkatan kata "Save Our Ship," "Save Our Souls," "Survivors On Ship," "Save Our Sailors" "Stop Other Signals", dan "Send Out Sailors".